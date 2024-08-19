В Литву перебросят на учении более 650 единиц военной техники Бундесвера

Более 650 единиц военной техники перебросит в Литву 21-я бригада повышенной бдительности Бундесвера для участия в учениях Grand Eagle-2/24, сообщает пресс-служба Вооруженных сил Литвы 19 августа на официальном интернет-портале.
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