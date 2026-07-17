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Сильнейшие взрывы в Киеве: Какие секреты скрывает черный дым, накрывший бандеровскую столицу

Сильнейшие взрывы в Киеве: Какие секреты скрывает черный дым, накрывший бандеровскую столицу

Сильнейшие взрывы в Киеве: Какие секреты скрывает черный дым, накрывший бандеровскую столицу Самостийные эксперты пишут, что на «неньку» надвигается идеальная катастрофа Радомир Маркуш Фото: Peter Druk / XinHua / Global Look Press Минобороны России утром 16 июля сообщило о нанесении по тылам врага очередного удара возмездия.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Если всё, что трындят политологи и комментаторы считать за &quot;чистую монету&quot;, то это вполне достаточно для &quot;формирования позиции&quot;. Вопрос в трактовке - если заявлено что были &quot;предложения американской стороны&quot; с которыми согласились в Анкоридже, то как соотнести это с нарушением Конституции РФ - остановка по ЛБС в Херсонской и Запорожской областях - они же целиком объявлены территорией России? Но, выставлено было условие - вывод ВСУ из ДЛНР, что для Зеленского явно было невыполнимо и Трамп &quot;попал впросак&quot;, не смог &quot;надавить&quot; ни на него, ни на европейцев. И время работало на нас.
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1 м.
Игорь
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1 м.
Игорь Кузнецов
Не следует недооценивать политику Трампа (тех, кто стоит за ним). Это тактика &quot;игрока&quot;, который имеет возможность увеличивать ставки &quot;не вскрываясь&quot;, т.е. блефуя. И такие &quot;игры&quot; могут привести к проигрышу, но игра продолжается и ставки растут... Мартингейл в ставках — это стратегия, по которой после каждого проигрыша игрок должен увеличивать сумму ставки так, чтобы первый же выигрыш принёс сумму, которая перекроет убыток от предыдущих поражений.
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1 м.