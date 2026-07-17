Сильнейшие взрывы в Киеве: Какие секреты скрывает черный дым, накрывший бандеровскую столицу Самостийные эксперты пишут, что на «неньку» надвигается идеальная катастрофа Радомир Маркуш Фото: Peter Druk / XinHua / Global Look Press Минобороны России утром 16 июля сообщило о нанесении по тылам врага очередного удара возмездия.
Сильнейшие взрывы в Киеве: Какие секреты скрывает черный дым, накрывший бандеровскую столицу
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Если всё, что трындят политологи и комментаторы считать за "чистую монету", то это вполне достаточно для "формирования позиции". Вопрос в трактовке - если заявлено что были "предложения американской стороны" с которыми согласились в Анкоридже, то как соотнести это с нарушением Конституции РФ - остановка по ЛБС в Херсонской и Запорожской областях - они же целиком объявлены территорией России? Но, выставлено было условие - вывод ВСУ из ДЛНР, что для Зеленского явно было невыполнимо и Трамп "попал впросак", не смог "надавить" ни на него, ни на европейцев. И время работало на нас.
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Игорь
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Игорь Кузнецов
Не следует недооценивать политику Трампа (тех, кто стоит за ним). Это тактика "игрока", который имеет возможность увеличивать ставки "не вскрываясь", т.е. блефуя. И такие "игры" могут привести к проигрышу, но игра продолжается и ставки растут... Мартингейл в ставках — это стратегия, по которой после каждого проигрыша игрок должен увеличивать сумму ставки так, чтобы первый же выигрыш принёс сумму, которая перекроет убыток от предыдущих поражений.
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