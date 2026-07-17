Сильнейшие взрывы в Киеве: Какие секреты скрывает черный дым, накрывший бандеровскую столицу

Игорь Кузнецов

Если всё, что трындят политологи и комментаторы считать за "чистую монету", то это вполне достаточно для "формирования позиции". Вопрос в трактовке - если заявлено что были "предложения американской стороны" с которыми согласились в Анкоридже, то как соотнести это с нарушением Конституции РФ - остановка по ЛБС в Херсонской и Запорожской областях - они же целиком объявлены территорией России? Но, выставлено было условие - вывод ВСУ из ДЛНР, что для Зеленского явно было невыполнимо и Трамп "попал впросак", не смог "надавить" ни на него, ни на европейцев. И время работало на нас.