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КУРКИНО

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Команда для будущего: на ВДНХ проходит фестиваль «Движения Первых»

Команда для будущего: на ВДНХ проходит фестиваль «Движения Первых»

На ВДНХ в субботу и воскресенье проходит масштабный и красочный праздник детства и юности — фестиваль «Движения Первых»! На локациях мероприятия подготовлены интересные встречи, выступления музыкантов, познавательные и увлекательные занятия для детей и взрослых.

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