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«Зенит» - «Урал». После матча. Игорь Федотов: Почему Кузяеву не красная карточка?

«Зенит» - «Урал». После матча. Игорь Федотов: Почему Кузяеву не красная карточка?

Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче "Зенит" - "Урал". В начале второго тайма главный арбитр этого матча Виталий Мешков воспользовался помощью VAR, чтобы определить, нужно ли показать Далеку Кузяеву красную карточку за грубую игру, но в итоге ограничился желтой.

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