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Катасонов призвал к национализации после интервью Потанина

Катасонов призвал к национализации после интервью Потанина

Президент, председатель правления компании «ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин. Владимир Астапкович / РИА Новости Экономическое развитие России блокируется олигархами, то есть крупным бизнесом, считает известный экономист Валентин Катасонов.

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