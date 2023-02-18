Катасонов призвал к национализации после интервью Потанина

Президент, председатель правления компании «ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин. Владимир Астапкович / РИА Новости Экономическое развитие России блокируется олигархами, то есть крупным бизнесом, считает известный экономист Валентин Катасонов.
Президент, председатель правления компании «ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин. Владимир Астапкович / РИА Новости Экономическое развитие России блокируется олигархами, то есть крупным бизнесом, считает известный экономист Валентин Катасонов.
Свежие комментарии