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Нижегородская правда

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За что Евгения Евстигнеева любили режиссеры и женщины

Когда Евгения Евстигнеева впервые спросили, хочет ли он стать актёром, он честно ответил: «Не знаю». Такого поворота судьбы в его жизни и правда ничто не предвещало.

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