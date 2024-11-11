В Севастополе похоронили генерал-майора Клименко

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Похороны генерал-майора Павла Клименко прошли в Севастополе, на церемонии его родным была вручена присвоенная посмертно звезда Героя России, сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии