На Русском острове появятся дороги к ЖСК «Остров»

На Русском острове появятся новые дороги, ведущие к ЖСК «Остров», сообщает PRIMPRESS. 28 сентября на территории ЖСК «Остров» побывали губернатор региона Олег Кожемяко, глава Владивостока Константин Шестаков, застройщик и компания-подрядчик, которая будет строить здесь подъездные пути.