Страна и люди
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Страна и люди

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Экипаж Ка-52М сорвал ротацию ВСУ и уничтожил боевиков в Курской области

Экипаж Ка-52М сорвал ротацию ВСУ и уничтожил боевиков в Курской области

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажа Ка-52М по поддержке сухопутных войск в Курской области.

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