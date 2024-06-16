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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Штутгарт (ATP). Финал. Берреттини поборется с Дрэйпером

Сетка турнира здесь. BOSS OPEN Штутгарт, Германия 10 – 16 июня 2024 ATP 250 Призовой фонд – 734 915 евро Открытые корты, трава Финал Джек Дрэйпер (Великобритания)  Маттео Берреттини (Италия) Дата проведения 16 июня, 14.

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