На PS5 Pro запустили The Matrix Awakens — прокачанная консоль справляется с Unreal Engine 5 гор...

На PS5 Pro запустили The Matrix Awakens — прокачанная консоль справляется с Unreal Engine 5 гораздо лучше базовой моделиВ сети появилась демонстрация The Matrix Awakens на PS5 Pro, которая показала, что демка работает на обновленной системе заметно лучше, причем этого удалось достичь без специального патча.