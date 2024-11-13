На PS5 Pro запустили The Matrix Awakens — прокачанная консоль справляется с Unreal Engine 5 гор...

На PS5 Pro запустили The Matrix Awakens — прокачанная консоль справляется с Unreal Engine 5 гораздо лучше базовой моделиВ сети появилась демонстрация The Matrix Awakens на PS5 Pro, которая показала, что демка работает на обновленной системе заметно лучше, причем этого удалось достичь без специального патча.
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