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ДумаТВ

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Куринный объяснил правила получения вычета за лечение

Куринный объяснил правила получения вычета за лечение

За оплату медицинских услуг граждане РФ могут получить налоговый вычет: за обычное лечение — до 19,5 тыс.

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