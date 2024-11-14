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Депутат ЗСК Виктор Тепляков встретился со студентами Сочи

Депутат ЗСК Виктор Тепляков встретился со студентами Сочи

Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края, член фракции «Единая Россия» Виктор Тепляков принял участие во встрече со студентами, которая прошла в Сочинском филиале Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России).

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