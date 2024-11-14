Депутат ЗСК Виктор Тепляков встретился со студентами Сочи

Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края, член фракции «Единая Россия» Виктор Тепляков принял участие во встрече со студентами, которая прошла в Сочинском филиале Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России).
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