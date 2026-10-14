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Самые классные бесплатные кружки в Москве: альпинизм, аниме-рисунок и криминалистика

Самые классные бесплатные кружки в Москве: альпинизм, аниме-рисунок и криминалистика

Успейте записаться! фото: Iren_Geo/Shutterstock/Fotodom.ruВы тоже считаете, что в Москве в 2026 году все кружки и спортивные секции платные? В столице есть и бесплатные занятия в спортивных клубах и школах.

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