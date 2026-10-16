Киевский диктатор Зеленский не боится стать «мальчиком для битья», на которого Дональд Трамп будет сбрасывать все свои неудачи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Военный эксперт: ...
- ВА Эксперт о Крымско...
- В Киеве после уда...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым