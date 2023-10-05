В Казахстане создали аналог украинского «Миротворца»

Куда движется южный сосед России? Власти Казахстана ведут список лиц, которым будет запрещен въезд в страну из-за их негативных высказываний в адрес республики, рассказал представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии