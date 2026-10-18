В американском штате Канзас автомобиль протаранил толпу болельщиков на детском любительском футбольном матче, 35-летний мужчина и 6-летний ребенок погибли.
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