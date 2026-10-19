Франция переживает самые серьезные беспорядки за последние годы. Власть при этом старательно избегает очевидного вывода из этих событий: что все это является результатом многолетней миграционной политики леволибералов Источник фото: соцсети Страна бесконтрольно принимала огромные потоки людей из совершенно иной этнокультурной среды, тем самым создавая условия для формирования миграционных анклавов на своей территории.
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