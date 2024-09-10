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Всё о женщинах

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К мужику с деньгами прибежит любая? Почему мужчины, которые так думают, жестоко ошибаются

К мужику с деньгами прибежит любая? Почему мужчины, которые так думают, жестоко ошибаются

«Вот у меня вопрос к дамам. Вы говорите, мужчина должен и обязан содержать женщину, давать деньги на любые хотелки, терпеть ее неуважительное отношение к себе, а что дама сама даст взамен на все это?» Один из типичных комментариев в Дзен На самом деле, мы так не говорим.

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Комментарии
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Сергей Лепехов
Морена, как всегда, врёт и не краснеет. Набейте в поисковике &quot;Содержанки ищут спонсоров&quot; - просто массу интересного выдаст...
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