The German electricity market has faced a double whammy this year—soaring wholesale prices amid the energy crisis and a planned reform in the renewable energy and grid access policies.
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