США и Британия попытаются сделать ответственным за войну с Россией президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек в мае).
На Зеленского готовятся повесить всю вину за войну с Россией
Комментарии
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Misha Glusch
а нам то что от этого?
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18 час.
MS
Mikhail Stepanov
Лучше повесить не вину, а самого зелю, как , впрочем, и Порошенко, Яценюка и прочих жидобандеровцев!
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16 час.
Aнатолий Райков
На них надобно Сталина,он их холов быстро утихомирил.Это не Хрущев который выпустил всех бандеровцев из тюрем своей амнистией.
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11 час.
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