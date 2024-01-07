В Херсонской области заводы и объект инфраструктуры получили повреждения

На территории Херсонской области, подконтрольной украинским властям, произошли взрывы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал назначенный киевским режимом глава администрации региона Александр Прокудин.
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