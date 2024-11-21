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Трюдо: Канада арестует Нетаньяху и Галанта по решению МУС в случае их приезда

Трюдо: Канада арестует Нетаньяху и Галанта по решению МУС в случае их приезда

Оттава исполнит решение Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта, в случае их приезда в страну, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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