Список самых известных террористов и предателей России Елена ГалицкаяНедавно обнародованный список имен, принадлежащих лицам, призывающих к развалу и дезорганизации России, а также поддерживающих террористические организации, вызвал шок и возмущение в обществе.
Список самых известных террористов и предателей России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
виктор комягин
где конкретные фамилии и фото......
Ответить
14 час.
Сергей Дмитриев
...Надо художественно изобличать предательство.Например, открыть Музей предательства с б/у - и здравствующими представителями такого хобби. Можно начинать с Власова и Ко и документально, с экспонатами показывать суть и мотивацию таких мутаций. Апофигеем таких шараханий может быть помпезная речуха Ельцина в Конгрессе США, от которой опешили даже конгрессмены (видео). Как-то, примерно так. Им Хо.
Ответить
12 час.
А
Александр
Кто трудом, кто подлостью зарабатывает.
Ответить
12 час.
Свежие комментарии