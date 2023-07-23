Список самых известных террористов и предателей России

Сергей Дмитриев

...Надо художественно изобличать предательство.Например, открыть Музей предательства с б/у - и здравствующими представителями такого хобби. Можно начинать с Власова и Ко и документально, с экспонатами показывать суть и мотивацию таких мутаций. Апофигеем таких шараханий может быть помпезная речуха Ельцина в Конгрессе США, от которой опешили даже конгрессмены (видео). Как-то, примерно так. Им Хо.