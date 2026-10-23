Рядом с первой АЭС Узбекистана планируют построить город на 33 тыс. жителей. Когда завершат строительство станции и почему Ташкент обсуждает атомные проекты еще и с США?Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 октября обсудил с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым строительство первой атомной электростанции страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мелони отчитала З...
- Архитектор расшир...
- В Дагестане задер...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым