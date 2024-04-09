Создана безопасная для экологии бумажная батарейка. Как она работает

Японские ученые, работающие в Tohoku University, придумали и представили потенциальным потребителям уникальную и безопасную для экологии бумажную батарейку, которая начинает работать от контакта с простой водой.
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