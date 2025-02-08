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Шольц увидел «угрозу» для Гренландии со стороны России вместо США

Шольц увидел «угрозу» для Гренландии со стороны России вместо США

Канцлер Германии Олаф Шольц делает заявление в Берлине после официального запроса о вотуме доверия в парламенте© AP Photo / Markus Schreiber  3821 прочтение Вчера Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью RND призвал усилить присутствие НАТО в Гренландии из-за опасности "изменения границ", при этом он не упомянул президента США Дональда Трампа, но высказался в этом ключе об "угрозе" со стороны России и Китая.

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Комментарии
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Лев Добрый
Ливерной колбасе надо было больше думать об экономике Германии, которую ОН пусти коту под хвост, а о Гренландии есть кому думать и принимать решение!🤠👈😜👍
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21 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Лысый с немецкой педантичностью выполняет инструкции Госдепа и постоянно почитывает МЙН КАПФ ??!!
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12 час.
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