Шольц увидел «угрозу» для Гренландии со стороны России вместо США

Канцлер Германии Олаф Шольц делает заявление в Берлине после официального запроса о вотуме доверия в парламенте© AP Photo / Markus Schreiber 3821 прочтение Вчера Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью RND призвал усилить присутствие НАТО в Гренландии из-за опасности "изменения границ", при этом он не упомянул президента США Дональда Трампа, но высказался в этом ключе об "угрозе" со стороны России и Китая.