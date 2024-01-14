Российские ученые выявили новый признак раннего старения мозга

Нарушения сна (например, храп) вызывают изменения работы мозга, указывающие на раннее старение, выяснили ученые из лаборатории сомнологии и нейрофизиологии "Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека" в Иркутске.
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