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Российские ученые выявили новый признак раннего старения мозга

Российские ученые выявили новый признак раннего старения мозга

Нарушения сна (например, храп) вызывают изменения работы мозга, указывающие на раннее старение, выяснили ученые из лаборатории сомнологии и нейрофизиологии "Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека" в Иркутске.

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