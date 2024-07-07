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Царьград

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Нуждается в медицинской помощи: в Челябинской области пропал ребёнок

Нуждается в медицинской помощи: в Челябинской области пропал ребёнок

Арслан Мохаммади страдает ДЦП, мальчика не могут найти сутки.6 июля 2024 года ушел в неизвестном направлении, и больше о нём ничего не известно: пропал Арслан Эмилевич Мохаммади 2009 года рождения.

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