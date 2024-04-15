В городе Казани стартует профилактическое мероприятие «Твой выбор»

С 15 по 21 апреля 2024 года в г. Казани пройдет широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор», направленное на нейтрализацию попыток вовлечения несовершеннолетних в деструктивную деятельность, а также популяризацию здорового образа жизни.