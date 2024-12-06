Смирнов заявил о переходе на новое место службы

РЯЗАНЬ, 6 дек — РИА Новости. Алексей Смирнов, покинувший пост губернатора Курской области, заявил, что переходит на новое место службы, где планирует приложить все усилия, чтобы поддерживать регион, содействовать его развитию.
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