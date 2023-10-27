Андрей Бочкарёв: Школу-гигант с двумя спортзалами построят в следующем году в Новой Москве

В учреждении предусмотрены 44 универсальных и специализированных класса Заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что в следующем году в ТиНАО планируется достроить школу-гигант с двумя спортивными залами и ИТ-полигоном.
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