Андрей Бочкарёв: Школу-гигант с двумя спортзалами построят в следующем году в Новой Москве

В учреждении предусмотрены 44 универсальных и специализированных класса Заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что в следующем году в ТиНАО планируется достроить школу-гигант с двумя спортивными залами и ИТ-полигоном.