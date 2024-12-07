Владимир Рогов назвал санкции Зеленского против Грузии дикостью и чушью

Владимир Рогов осудил введение санкций Зеленским против грузинских властей, называя это дикостью. Санкции касаются премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.
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