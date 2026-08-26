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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шагалиев стал первым гонщиком с российским флагом на болиде на соревнованиях ФИА. Тимур выступает в китайской «Ф-4»

Пилот китайской «Формулы-4» Тимур Шагалиев стал первым гонщиком, на болид которого вернули флаг России.

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