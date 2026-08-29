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Иркутск Сегодня

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Гроссмейстер из Братского района Нона Савина стала чемпионкой мира по стоклеточным шашкам

Жительница села Кузнецовка Братского района, гроссмейстер Нона Савина, стала чемпионкой мира по стоклеточным шашкам.

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