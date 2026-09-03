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Роботы-пылесосы DJI Romo A2 и Romo P2 вышли в Европе: 36 000 Па, лидар и роботизированные «ноги»

Роботы-пылесосы DJI Romo A2 и Romo P2 вышли в Европе: 36 000 Па, лидар и роботизированные «ноги»

DJI Romo P2 получил прозрачный корпус Мощность всасывания выросла с 25 000 до 36 000 Па. Обе модели оснащены высокоточным лазерным радаром.

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