Хоккеист «Тампы» Сергачев получил тяжелую травму в матче с «Рейнджерс»

Россиянин Михаил Сергачев, защитник американского хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг», получил 7 февраля тяжелую травму в ходе матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» на льду «Мэдисон Сквер Гарден».
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