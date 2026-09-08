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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кравец о менталитете «Барыса»: «Задача – это не просто быть в КХЛ. Задача – побеждать. Просто так в хоккей можно поиграть в Ночной лиге – и то там стараются»

Главный тренер « Барыса » Михаил Кравец ответил на вопрос касательно менталитета команды. – До вашего прихода «Барыс» несколько лет занимал последнее место на Востоке.

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