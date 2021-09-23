10 сериалов со сложной детективной историей

FactsinterПолитика10 сериалов со сложной детективной историейВ холодные осенние дни нет ничего лучше, чем укутаться в плед и насладиться просмотром хороших детективов.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьBoba BobrovВсе иностранные сериалы. Особенни " мост"- редкостная нудота, лучшее средство от бессонницы. Что, у российских сценаристов мозгов не хваьает сделать качемтвенные детективные сериалы? Или дальше адаптаций импортных сериалов фантазия не идет?Комментировать
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