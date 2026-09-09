Бернем отдал Киеву чертежи Storm Shadow, а в эфире уже считают дни до «Посейдона»

Премьер Бернем разрешил Украине собирать британские крылатые ракеты. Захарова предупредила: бить будут и за пределами Украины.
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