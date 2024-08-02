Новосибирский ученый Сергей Коняев назвал самую заразную рыбу в Оби

Можно ли брать в руки этих моллюсков или лещей, плавающих на поверхности Обского моря? Какова вероятность при купании заразиться описторхозом? Заведующий лабораторией паразитологии Института систематики и экологии животных СО РАН Сергей Коняев подтвердил, что этим летом многие жители Новосибирска находят в прибрежной зоне Обского моря ракушки.