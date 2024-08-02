Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

86 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Новосибирский ученый Сергей Коняев назвал самую заразную рыбу в Оби

Новосибирский ученый Сергей Коняев назвал самую заразную рыбу в Оби

Можно ли брать в руки этих моллюсков или лещей, плавающих на поверхности Обского моря? Какова вероятность при купании заразиться описторхозом? Заведующий лабораторией паразитологии Института систематики и экологии животных СО РАН Сергей Коняев подтвердил, что этим летом многие жители Новосибирска находят в прибрежной зоне Обского моря ракушки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх