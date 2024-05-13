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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Свечков забил победный гол в решающем матче серии плей-офф АХЛ с «Техасом». У него 2+2 в 5 играх

21-летний нападающий «Милуоки» набрал 2 (1+1) очка в 5-м матче полуфинала дивизиона против «Старс» (5:3, 3-2).

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