Создана самая полная карта рек Земли

Новая карта показывает, какие реки впадают в Атлантический океан (отмечен зеленым цветом), Северный Ледовитый океан (синим), Тихий океан (оранжевым) и Индийский океан (розовым), серый цвет — не впадают ни в один из океанов / © Grasshopper Geography Потребовались сотни часов редактирования данных и создания карт, однако теперь авторы проекта представили свою работу и все желающие могут с ней ознакомиться.