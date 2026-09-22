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Антифашист

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После войны украинские военные могут пополнить иностранные ЧВК, включая российские

После войны украинские военные могут пополнить иностранные ЧВК, включая российские

Украинские военные после неминуемого поражения Украины в СВО, и прежде всего те, которые не мыслят себя без войны, пополнят иностранные частные военные компании (ЧВК), в том числе и российские.

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