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Бабаев опроверг переход Бурдасова в киберспорт: «Это просто его увлечение, хобби. Переговоров с клубами пока нет»

Агент Антона Бурдасова Шуми Бабаев опроверг предположение, что хоккеист перешел в киберспорт.  35-летний игрок находится без контракта с декабря прошлого года после расторжения контракта с «Ладой».

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