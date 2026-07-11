Ульянов: РФ и МАГАТЭ достигли ряда договоренностей по улучшению ситуации вокруг ЗАЭС

Делегации России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам переговоров договорились о возможных практических шагах для улучшения ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
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