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ИА Регнум

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Ульянов: РФ и МАГАТЭ достигли ряда договоренностей по улучшению ситуации вокруг ЗАЭС

Делегации России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам переговоров договорились о возможных практических шагах для улучшения ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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