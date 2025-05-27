Лавров ответил на высказывание Мерца о немецких войсках

Глава МИД России прокомментировал планы Мерца по восстановлению военной мощи Германии.Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на недавние заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о намерении вновь сделать немецкие войска основным военным объединением в Европе.
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