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Царьград

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Лавров ответил на высказывание Мерца о немецких войсках

Лавров ответил на высказывание Мерца о немецких войсках

Глава МИД России прокомментировал планы Мерца по восстановлению военной мощи Германии.Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на недавние заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о намерении вновь сделать немецкие войска основным военным объединением в Европе.

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