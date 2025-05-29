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Миллион украинцев призывного возраста испарился — Rzeczpospolita

Миллион украинцев призывного возраста испарился — Rzeczpospolita

Порядка одного миллиона украинцев призывного возраста «испарились». Они нигде не работают, не платят налоги, не учатся и не пользуются никакими государственными услугами, констатирует польская газета «Речь Посполита».

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Комментарии
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валентин Савельев
Все испарятся, если будут бодать стену! 😁
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6 час.
Eduard
Это население какой-ибудь Эстонии!
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5 час.
Eduard
Полячки всё на &quot;чужом горбу в Рай вьхатт хоть&quot;,хотт что бы украинцы умирали за интересы поляков!
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5 час.
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