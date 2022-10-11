Популярные статьи

Свежие комментарии

  • петр кузнецов
    а во сколько она оценила свою нефть....Глава Минфина США...
  • Зоя
    ювелирная работа с учетом 11 погибших и 50-60 раненых,по сообщению самой УкраиныСообщается, что м...
  • Зоя
    даже шпроты у них  стали отвратными, только российские  Калиниградские "За родину"-классика...,и высокое качечтвоАмериканское изда...

Сирены воздушной тревоги вновь звучат на большей части Украины

Сирены воздушной тревоги вновь звучат на большей части Украины

В разных областях Украины с раннего утра снова звучат сирены воздушной тревоги. Сообщается о том, что расчёты ПВО «пытаются противостоять атакам» в Одесской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской, Киевской областях.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх