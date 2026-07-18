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Врач Виноградова предупредила о повышенном риске возникновения тромбов в жару

Врач Виноградова предупредила о повышенном риске возникновения тромбов в жару

Во время жаркой погоды организм теряет значительно больше жидкости, а кровь становится более вязкой. В сочетании с малоподвижностью и хроническими заболеваниями это создаёт благоприятные условия для образования тромбов.

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